2.056 تريليون ليرة .. حجم السيولة لدى القطاع المصرفي في سوريا

بلغ حجم السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي في سوريا 2.962 تريليون ليرة سورية في نهاية العام الماضي 2020.



وارتفع حجم السيولة مقارنة مع 2.056 تريليون ليرة في نهاية 2019، بزيادة نسبتها 44%، بحسب بيانات صادرة عن "مصرف سورية المركزي".



وذكر تقرير المركزي أن السيولة الفائضة توزعت بين 1.518 تريليون ليرة لدى المصارف العامة، و708 مليارات ليرة في المصارف الخاصة التقليدية، و736 مليار ليرة في المصارف الخاصة الإسلامية.



وأضاف التقرير أن 64% من حجم السيولة المذكور كان بالليرة السورية، و36% بالقطع الأجنبي، مقارنة مع 81% و19% على التوالي في 2019.



ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة.