10 ملايين ليرة تعويضات متضرري حوادث السير في 6 أشهر

كشفت هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي تعويضات صندوق متضرري حوادث السير مجهولة السبب في النصف الأول من عام 2021 المصروفة في النصف الأول من عام 2021 9,98 ملايين ليرة سورية، توزعت مابين تعويضات عن حالات الوفاة بمبلغ 2.5 مليون ليرة سورية، وتعويضات جسدية (عجز، نفقات، تعطل) بمبلغ 7.48 ملايين ليرة سورية.



وأوضح تقرير الهيئة أن عدد المطالبات المقدمة كان /24/ مطالبة تمت الموافقة على صرف /18/، وتم رفض مطالبتين وتوجد /4/ مطالبات قيد المتابعة.



ولفت التقرير إلى أن قيمة التعويضات المدفوعة لدى جميع شركات التأمين في فرعي السيارات (الإلزامي والتكميلي) معاً خلال عام 2020 تجاوزت 5,292 مليارات ليرة سورية، بلغت التعويضات لدى الشركات الخاصة 1,437 مليار ليرة ليرة سورية،مُوزعة على حوالي /24283/ مطالبة.