وفاة طفل في مخيم الركبان جراء نقص الغذاء والدواء

توفي طفل في مخيم الركبان للاجئين المحاصر من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية نتيجة سوء الاوضاع الإنسانية ونقص الرعاية الصحية لقاطني المخيم.



وذكرت مصادر محلية أنه نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها الإرهابيون على مخيم الركبان تفاقمت الأوضاع الصحية المزرية فيه ما أدى الى وفاة طفل متأثرا بالمرض في ظل مخاوف من تفش مطرد للأمراض جراء نقص الغذاء والدواء.



وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية في مخيم الركبان آلاف المهجرين السوريين بفعل الإرهاب حيث يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة ويعانون نقصاً في الغذاء نتيجة ابتزازهم من قبل الإرهابيين وسرقة المساعدات الإنسانية التي تصلهم.