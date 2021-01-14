وفاة رجل لتناوله سمكة البالون في اللاذقية

توفي رجل يبلغ من العمر ٦٠ عاماً بسبب تفاقم أعراض التسمم لديه، بعد تناوله سمكة البالون السامة، في محافظة اللاذقية .



وقالت الدكتورة سهام مخّول مدير مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني في اللاذقية : وصل إلى مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني في منتصف الليل رجل في العقد السادس من العمر، بأعراض خدر وتنميل بالشفاه والوجه والأطراف بسبب تناوله للسمكة السامة.”



وأضافت “تم تقديم كافة الإجراءات الإسعافية له من فحم فعال وأدوية أخرى، لكن بسبب شدة حالة التسمم وكمية السم التي وصلت لجسمه لم يستجيب للعلاج المقدم له، ما أدى لتثبيط تنفسي ووفاة المريض الساعة الواحدة و٤٥ دقيقة من صباح الأربعاء”.



يذكر أنها حالة الوفاة الثانية التي شهدتها محافظة اللاذقية، هذا العام إضافة لعدة إصابات بسبب تناول سمكة البالون السامة الممنوع بيعها في الأسواق.





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