الأردن ينتج وسوريا تنقل ولبنان يشتري 3 ساعات تغذية كهربائية باليوم
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للاحتياطيين
قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب وإصابات بصفوف المدنيين
قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»
تركيا تدخل أكبر شحنة عسكرية إلى سوريا
الرئيس الأسد يزور الأكاديمية العسكرية العليا بدمشق
السيسي يؤكد موقف مصر الرافض محاولات البعض انتهاك سيادة سورية
تركيا تمدد مهمة قواتها في سوريا والعراق
الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
نيوزويك: التدخل الأمريكي في سورية فشل وقد يتحول إلى كارثة
الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر
تصاعد التوتر في إدلب والجيش يستهدف محيط نقاط المراقبة التركية
معارك بين الإرهابيين تنتهي بخروج “الشيشاني” من جبل التركمان

وفاة أم وطفلتها وإصابة خمسة أشخاص بانهيار مبنى في حماة

توفيت أم وطفلتها واصيب خمسة أشخاص جراء انهيار مبنى مؤلف من طابقين في مشاع النقارنة بمدينة حماة.

وذكر العقيد سائر الحسن قائد فوج الإطفاء بالمدينة أن المبنى يقع في حي مشاع النقارنة على طريق كفربهم وانهار صباح اليوم ما تسبب بوفاة امرأة وطفلتها وإصابة خمسة اشخاص تم إسعافهم إلى مشفى حماة الوطني.

وأشار محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي إلى أنه مع انتهاء عمليات البحث تحت أنقاض المبنى المنهار انتشلت طواقم الإنقاذ جثتي الأم وطفلتها البالغة من العمر 12 عاماً وتم إسعاف باقي أفراد الأسرة المكونة من الأب وأربعة أطفال إلى المشفى مبيناً أن إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة ووضعهم الصحي مستقر حالياً بعد تلقيهم العلاج والخدمات الطبية اللازمة.

وبين كريشاتي أن المبنى المنهار مخالف وغير مستوف للشروط والمعايير الإنشائية ولا يوجد له أي ترخيص أو مخططات هندسية الأمر الذي أدى إلى انهياره مؤكداً أنه تم القبض على متعهد البناء فوراً والتحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل وحيثيات الحادثة.