وضع 30 مدرسة في ريف حماه بالخدمة بداية الفصل الدراسي الثاني بعد تأهيلها

أنهت مديرية تربية حماة أعمال صيانة وتأهيل 30 مدرسة في مختلف مناطق المحافظة ولا سيما في الريف المحرر من الإرهاب ليصار إلى وضعها في الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.



وبين مدير تربية حماة يحيى منجد أن المدارس التي شملتها أعمال الترميم والإصلاح والمتضرر أغلبها من الإرهاب موزعة في ريف ناحية الحمراء والسعن ومورك وكفرزيتا وطيبة الإمام ومعردس وريف مناطق السقيلبية ومحردة وصوران وعقيربات وصبورة وحلفايا إضافة إلى الريفين الجنوبي والشرقي من المحافظة.



وأوضح أن أعمال صيانة هذه المدارس بدأت فور إعلان تحرير المناطق من الإرهاب على أيدي أبطال الجيش العربي السوري من خلال إعداد الدراسات ومراسلة وزارة التربية لرصد الاعتمادات المالية اللازمة والتنسيق مع المنظمات الدولية بهذا الخصوص مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كل أعمال صيانة وتأهيل المدارس تمهيدا لوضعها في الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.





ولفت منجد إلى متابعة تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة باقي المدارس في المناطق المحررة من الإرهاب تشجيعا على عودة الأهالي والطلاب إلى قراهم واستئناف العملية التعليمية في تلك المناطق.