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وضع مخبز القريا العامل ضمن نظام الإشراف بالخدمة

أنهى فرع المؤسسة السورية للمخابز ومحافظة السويداء أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بمخبز بلدة القريا العامل بنظام الإشراف وذلك بعد توقفه عن العمل لمدة أسبوعين جراء الحريق الذي اندلع به.

وذكر مدير فرع المؤسسة علاء مهنا أنه تم استبدال كل الآلات والمحركات المتضررة وأصبح المخبز جاهزاً للعمل اعتباراً من الليلة بحيث يوفر الخبز للمواطنين غداً.

وبين مهنا أنه خلال فترة توقف المخبز كان يتم تأمين احتياجات أهالي بلدة القريا والقرى التي تحصل على مخصصاتها منه من الأفران الآلية العاملة بنظامي الإدارة والإشراف بالمحافظة.

ويبلغ الإنتاج اليومي لمخبز بلدة القريا نحو 11 طناً من الخبز ويغذي نحو 13 قرية.