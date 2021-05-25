وضع الكهرباء خلال العملية الانتخابية

تحدث وزير الكهرباء غسان الزامل حول تحضيرات الوزارة لتأمين الكهرباء للمحافظات خلال فترة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الأربعاء 26 الجاري.



وأوضح الزامل أنّ “الكميات المولدة من الكهرباء حالياً رغم زيادتها، إلا أنها لا تُغطي كامل المحافظات بنفس التوقيت كون صناديق الاقتراع موجودة في كل المناطق والمدن والبلدات”.



وأشار الزامل إلى أنّ الوزارة “ستعمل بكل جهد على تأمين ساعات وصل مقابل ساعات قطع بشكل متساو لجميع المحافظات ما يمكن أن يسهل سير العملية الانتخابية بسلاسة”.



وأشار الزامل إلى “زيادة نسبة التوليد في الكهرباء بحدود 400 ميغا واط ساعي تقريباً، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على واقع التغذية الكهربائية في المحافظات خلال الأيام الماضية”.



وبيّن الوزير أن “أسباب التحسن الواضح في وضع الكهرباء يعود إلى زيادة كمية الغاز الواصل إلى الوزارة من وزارة النفط والثروة المعدنية بنحو 1.2 مليون متر مكعب يومياً”.



وأرجع الزامل سبب زيادة كميات الغاز للوزارة، إلى “تحويل ما كان مخصص لمعمل السماد نتيجة عطل حصل فيه منذ أيام”.



وبيّن وزير الكهرباء أنّ “الكمية الإضافية التي وصلت للوزارة زادت كمية التوليد من 300 – 400 ميغا تقريباً”.



يشار إلى أن انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية لعام 2021 تبدأ صباح الأربعاء، حيث تم إحداث 12102 مركزا انتخابيا في كافة مدن ومناطق القطر.





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