وضع ألف موقف سيارة في شوارع دمشق بالخدمة الأسبوع القادم

أعلنت محافظة دمشق عن بدء اطلاق خدمة المواقف المأجورة للسيارات في عدد من شوارع المدينة كمرحلة أولى ، من خلال تجهيز 1000 موقف من أصل 3500 وتم وضع علامات طرقية خاصة بها.



وحددت المحافظة عددا من الشوارع المدرجة بموجب نص الاعلان وهي( الحريقة _ شارع النصر_ جادة القصر العدلي_ سوق الكهرباء_ السنجقدار _ شارع رامي _ محيط مجمع يلبغة_ شارع ابو فراس الحمداني في المرجة_ شارع الثورة_ محيط فندق سمراميس_ محيط المتحفين_ شارع مسلم البارودي في الحلبوني_ شارع خالد بن الوليد)



وأكدت المحافظة أن تعرفة الساعة الواحدة للوقوف هي 500 ليرة.