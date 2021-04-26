وصفات طبيعية لزيادة الطول بأسرع وقت

هناك نوع من أنواع الرياضة يعمل على زيادة الطول عن طريق ممارسته باستمرار، والنظام الغذائي الذي نتبعه له دور كبير في هذا الأمر، وسنتعرف في هذا المقال على خلطات طبيعية لزيادة الطول بسرعة.

وصفات لزيادة الطول



وصفة البيض والموز والحليب:



نخلط بيضتين وحبة من الموز الطازج وثلاث ملاعق من العسل الطبيعي وعشرة مكعبات من الثلج باستخدام خلاط كهربائي، حتى يتشكل لدينا خليط متجانس، ونشرب كوب منه كل يوم في الصباح الباكر وفي المساء، مع الدوام على هذه الوصفة لمدة عشرة أيام.



وصفة الحلبة:



نطحن ملعقة من الحلبة وملعقة كبيرة من حبة البركة وخمسة سنون من الثوم باستخدام الخلاط الكهربائي، حتى يتشكل لدينا خليط ناعم، ونتناول كوب كبيرة من الخليط ثلاث مرات في اليوم الواحد، مع الاستمرار بشربه لمدة شهر على الأقل.



وصفة الأفوكادو:



نهرس حبتين من الأفوكادو مع قشرها، ونخلط معها كوب من حليب الناقة، ونخلط كافة المكونات بالخلاط، ونشرب من هذه الوصفة ثلاثة أكواب في اليوم على ثلاث مرات، مع الاستمرار في تناول هذه الوصفة لمدة أربعين يوماً.