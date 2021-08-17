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وسط الانسحاب: بلينكن يُفاتح لافروف في «حوار أفغاني»

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، محادثة هاتفية «بمبادرة أميركية» مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، وفق ما نقل بيان للخارجية الروسية.

وبحسب البيان: «ناقش الطرفان الوضع في أفغانستان بعد هروب رئيس الدولة من البلاد، وانهيار الحكومة الحالية والتغيير الفعلي للنظام».

واتفق الطرفان على «مواصلة المشاورات مع ممثلي الصين وباكستان والدول المهتمة الأخرى والأمم المتحدة للمساعدة في تمهيد الطريق لحوار شامل بين الأفغان في ظل الظروف الجديدة».

من جهته، أطلع سيرغي لافروف نظيره على «التقييم الروسي للوضع واتصالات السفارة الروسية بممثلي جميع القوى السياسية الرئيسية في أفغانستان لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون».

وأضاف البيان: «تحدث وزير الخارجية (بلينكن) عن جهود الإدارة الأميركية لإجلاء موظفي السفارة الأميركية في كابل ومعالجة المشاكل الإنسانية العاجلة الناشئة عن الوضع».