وزير الخارجية القطري يزور لبنان ويلتقي عون

وصل، أمس الثلاثاء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت، بهدف "تقديم المساعدة على حلحلة الأزمة الراهنة"، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وكان في استقباله في مطار رفيق الحريري الدولي، نائبة رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الدفاع الوطني، وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال، زينة عكر وسفير قطر محمد حسن الجابر.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقى وزير الخارجية القطري في القصر الجمهوري في بعبدا، عصر اليوم.



وقال عون "نرحّب بالدعم الدائم الذي تُقدّمه قطر في المجالات كافة، ونشكر سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ما يُبديه من اهتمام بالمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان".



وفي وقتٍ سابق، قالت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر إن "قطر تقود جهود مساندة ودعم الشعب اللبناني"، مضيفة أن "الدوحة تقود التضامن العربي والدعم السريع لإنقاذ لبنان وإعادة تأهيل المباني والقطاعات التي تأثرت نتيجة انفجار مرفأ بيروت، وتوالي الأزمات الاقتصادية الصعبة".



يُذكَر أن وزير الخارجية القطري زار لبنان دعماً للحل السياسي في شهر شباط/ فبراير 2021، وقال إن الأزمة في لبنان مقلقة للجميع.



يُشار إلى أن الأزمة السياسية في لبنان لا تزال مُستمرة في ظل فشل الرئيس المكلّف سعد الحريري في تشكيل حكومة لبنانية جديدة.