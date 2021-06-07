وزارة التربية : بدء عمليات التصحيح لأوراق امتحان الشهادات العامة في المحافظات

حرصاً على متابعة سير عملية التصحيح نفذ الموجهون الأولون في وزارة التربية زيارات ميدانية لمراكز التصحيح في محافظات(دمشق _ ريف دمشق _ القنيطرة)،وذلك لمتابعة عملية تصحيح الأوراق الامتحانية والاطلاع على عينات من الأوراق المصححة للتأكد من سلامة التصحيح

وكان قد صرح رئيس دائرة امتحانات ريف دمشق:أن تصحيح مواد الاجتماعيات والعلوم العامة بالنسبة للتعليم الأساسي قد بدأ.



كما تم البدء بتصحيح مواد الفيزياء والفلسفة بالنسبة للبكالوريا ،أما اللغة العربية سيتم البدء بتصحيحها غداً

وتوقع رئيس دائرة الامتحانات صدور نتائج امتحانات الشهادتين العامة والثانوية في وقت مقارب لموعد العام الماضي



وأشار إلى أن ضبوط الغش هذا العام لم تتجاوز الـ 4 في مادة الاجتماعات بالنسبة للتعليم الأساسي



كما أشار إلى أنه وللمرة الأولى في سورية تمت طباعة أسئلة الشهادة الثانوية في دائرة الامتحانات حيث كان يتم طباعتها في وزارة التربية