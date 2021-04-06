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وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ينعيان الإعلامي والكاتب مروان الخاطر

وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين ينعيان الإعلامي والكاتب مروان الخاطر

نعت وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين الإعلامي والكاتب مروان الخاطر الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 78 عاماً.

والراحل من مواليد مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور، عمل في مجال التعليم ثم الصحافة في إذاعة صوت فلسطين وإذاعة دمشق، بالإضافة لكونه شاعراً وأديباً له العديد من الدواوين والروايات كديوان الناي الجريح وديوان أغاني الفرات ورواية دوَّاس الليل، كما له العديد من المقالات والزوايا والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية.

إضافة إلى ذلك فهو عضو في اتحاد كتاب العرب منذ العام 1970 كما أنه عضو في اتحاد الصحفيين.
وتم تكريم الراحل من قبل وزارة الإعلام في العام 2019 لعطاءاته الكبيرة في الدراما الإذاعية.