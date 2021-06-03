واشنطن تشدد على رفضها لعضوية سوريا في المجلس التنفيذي في المنظمة

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تخوفها من انتخاب سوريا وبيلاروسيا لمدة ثلاث سنوات، في المجلس التنفيذي لمجلس إدارة منظمة الصحة العالمية.



وقالت مستشاري الصحة في وزارة الخارجية الأميركية، إيمي نوريس، أمس الأربعاء شدد خلالها على أن المجلس التنفيذي للمنظمة المذكورة يقود إدارة المنظّمة ويلعب دوراً مهماً في تطوير الصحة العامة العالمية، مضيفة أنه “يقع على عاتق كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي، واجب النهوض بالصحة العامة، ويُتوقع منه التمسك بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك توفير الوصول دون عوائق للإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية، بغض النظر عن مكان إقامة المستفيدين”.

وأفادت نوريس بأنه “على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست حالياً جزءاً من المجلس التنفيذي، إلا أننا سنواصل مراقبة أنشطة مجلس الإدارة عن كثب وتوضيح توقعات الولايات المتحدة، بأن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأعلى معايير حقوق الإنسان والوصول غير المقيّد للمساعدة الإنسانية، والضغط من أجل تحقيق إصلاحات في منظمة الصحة العالمية لزيادة الشفافية والمساءلة”.



وانعقدت أعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، أمس، بدورته الـ 149 والتي تقام افتراضياً بحضور أعضاء ممثلين عن 34 دولة، بمشاركة سوريا، وحيث انتخبت منظّمة الصحة العالمية في الـ 28 من أيار الماضي سوريا لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة، ممثلة عن إقليم شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات.