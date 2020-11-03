هولندا.."ذيل حوت" يحمي قطاراً من حادثٍ كبير

نجا قطار مترو هولندي من كارثة بعدما اخترق حاجز توقف ليستقر عند مجسم عملاق لذيل حوت، مما أدى إلى إبعاد سائق المركبة من خطر الموت.



وأفلت القطار في المياه الموجودة على مسافة عشرة أمتار في الأسفل، وبقي جزء كبير من العربة الأمامية معلقاً في الهواء مدعوماً فقط بذيل مجسم الحوت الضخم. ولم يصب سائق القطار بأذى.



وقالت "كارلي غورتر" من هيئة السلامة الإقليمية في منطقة رينموند: "هذا حادث غريب، خرج المترو عن السكة وسقط عند مجسم يسمى +سايفد باي ذي وايلز تايل+ أنقذه ذيل الحوت، وبفضل ذيل الحوت، تم إنقاذ السائق بالفعل، إنه أمر لا يصدق".



وخرج السكان بأعداد كبيرة لرؤية المشهد الغريب، ويعمل حالياً في الموقع فريق من خدمات الطوارئ والخبراء، من بينهم المهندس المعماري الذي أنجز المجسم، بهدف إيجاد طريقة لسحب القطار بأمان.