هذا هو واقع الكهرباء في المحافظة الجنوبية

كشف مدير كهرباء محافظة درعا هاني مسالمة أن “واقع التقنين الكهربائي المطبق في محافظة درعا هو أربع ساعات ونصف قطع مقابل ساعة ونصف تغذية”، منوهاً إلى أن “كمية الكهرباء المخصصة لمحافظة درعا هي 100 ميغا واط.”



وقال مسالمة خلال حديثه عن واقع الكهرباء في المحافظة، “أنه تم خلال السنتين السابقتين تم إعادة تأهيل كافة محطات التحويل الكهربائي الرئيسية في درعا.”



وأشار إلى أنه “بقي محطة تحويل واحدة خارج الخدمة، مشيراً إلى أن عدد محطات التحويل في درعا 11 محطة 10 منهم دخلت إلى الخدمة.



وأردف مسالمة أن “عدد الوحدات الإدارية المنارة سابقاً أي حتى عام 2011 كان 218 وحدة إدارية يتم انارتها في عموم درعا”، مشيراً إلى “أنه تضررت الوحدات الإدارية التي كان يتم انارتها بينما بقي 48 وحدة إدارية لم تتضرر.”



وأوضح مسالمة أنه “تم تأهيل 142 وحدة وعادت للخدمة مع بقاء 28 وحدة إدارية خارج الخدمة.”



وتابع مدير كهرباء درعا أن “عدد مراكز التحويل العامة في درعا 1320 مركزاً، وعدد مراكز التحويل التي تم إعادة تأهيلها 483 مركزاً، وعدد مراكز التحويل التي مازالت خارج الخدمة 225 مركزاً.



وختم مدير كهرباء محافظة درعا هاني مسالمة حديثه مع تلفزيون الخبر أنه سيتم خلال العام الحالي





الخبر