نصف طن من ملح الليمون مجهول المصدر في طرطوس

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس مستودعاً في صافيتا بمخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر (ملح الليمون كمية نصف طن لصاحبها ع.س ،مواد ضمن محل في الغمقة الغربية لصاحبها ع.ع،مواد ضمن محل في بانياس لصاحبها ع.ح، مواد ضمن محل في بانياس لصاحبها م.ح)



كما طالت الضبوط (ع-ح) بمخالفة المتاجرة بمادة البنزين المدعومة من قبل الدولة و (ع-ح) و (ن-ز) بمخالفات عدم وجود بطاقة مواصفات وعدم وجود بطاقة مواصفات باللغة العربية و (أ-ح) و (غ-ش) بمخالفات نقص في بطاقة المواصفات عدم وجود تاريخ الانتاج والصلاحية وعدم ذكر الوزن



كما تم إغلاق فرن محرك تحتاني لمدة شهر بمخالفة نقص وزن ربط الخبز التمويني بالإضافة إلى إغلاق 5 محلات في منطقة طرطوس وبانياس بمخالفات تنوعت بين حيازة مواد منتهية الصلاحية واستخدام نتر الفروج داخل المحل تجميع البطاقات الذكية بقصد التلاعب بنظام البطاقة الذكية حيث تم ختمهم بالشمع الأحمر.