نحو ٨ مليارات ليرة سورية قيم تداولات بورصة دمشق خلال الربع الثالث للعام الحالي

صرح الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية بأن مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية DWX أغلق في نهاية الربع الثالث من العام 2021 على (11,357) نقطة.



أي بارتفاع و قدره 1,300 نقطة عن نهاية الربع الثاني و بنسبة تقارب 13%.



وأوضح مدير بورصة دمشق بأن مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX قد ارتفع في الربع الثالث من العام 2021 إلى قيمة (1,398) نقطة أي بارتفاع وقدره ( 15 ) نقطة عن نهاية الربع الثاني و بنسبة 1.1 %).



فيما بلغ إجمالي قيم التداولات خلال الربع الثالث من العام 2021 حوالي (7.9 مليارات ) ليرة سورية، مقارنة مع (10.5 مليارات) ليرة سورية خلال الربع الثاني بنسبة تراجع تقارب ( 24 %). و بلغ حجم التداول في السوق خلال الربع الثالث من العام 2021 حوالي (8.2 ملايين) سهم، مقارنة مع حجم تداول (12.7 مليون) سهم خلال الربع الثاني بنسبة تراجع تقارب ( 35 %).



كما بلغ متوسط قيمة التداول في الجلسة الواحدة خلال الربع الثالث من العام 2021 ما يقارب (133 مليون) ليرة سورية، مقارنة مع متوسط قيمة تداول (185 مليون) ليرة سورية في الجلسة الواحدة خلال الربع الثاني لعام 2021.



بلغ عدد جلسات التداول (60) جلسة خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة مع (57) جلسة تداول تمت خلال الربع الثاني لعام 2021.



وقد بلغت القيمة السوقية الكلية لجميع الشركات المدرجة ما يقارب ( 2 ترليون ليرة سورية ) في نهاية الربع الثالث لعام 2021 حيث ارتفعت بنسبة 12 % عن الربع الثاني لعام 2021.



ومن حيث القطاعات، فقد تصدر قطاع (البنوك) المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي (6 مليارات) ليرة سورية، أي ما نسبته ( 75%) من القيمة الإجمالية للتداول خلال الربع الثالث من عام 2021.



أما الأسهم الأكثر تداولاً خلال الربع الثالث من العام 2021 من حيث قيم تداولها، فقد تصدر سهم بنك الأئتمان الأهلي التداولات بقيمة (2.5 مليار) ليرة سورية، تلاه سهم إسمنت البادية بقيمة (1.2 مليار) ليرة سورية ، تلاه بنك البركة بقيمة (866 مليون) ليرة سورية ، ثم سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بقيمة (535 مليون) ليرة سورية تقريباً.



بينما نجد أن الأسهم الأقل تداولاً كان سهم المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق بقيمة (23.1 الفا) يليه سهم الشركة سولدارتي للتأمين بقيمة (239 الفا) تقريباً يليه سهم الشركة الأهلية للنقل بقيمة (383.2 ألف) ليرة سورية.



وخلال الربع الثالث من العام 2021 شاركت سوق دمشق للأوراق المالية في اجتماع الجمعية العامة العادية لاتحاد البورصات العربية (AFE) في دورته السادسة والأربعين



كما صدر قرار مجلس المفوضين رقم (145)/م المتضمن إعادة التداول على أسهم شركة سيريتل موبايل تيليكوم (SYTEL) وتم منح شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية أمر المباشرة لممارسة عدد من الأنشطة .وكانت قد نشرت السوق البيانات المالية عن النصف الأول 2021 لمعظم الشركات المدرجة.

الوطن