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نائب رئيس دولة الإمارات يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

نائب رئيس دولة الإمارات يتوجه إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة الخليجية

أفادت "وام" بأن، محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، غادر البلاد صباح اليوم، متوجها إلى السعودية، لحضور اجتماع القمة الخليجية.

وسيرأس حاكم دبي وفدا يضم مستشار الأمن الوطني، طحنون بن زايد آل نهيان، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، ورئيس هيئة دبي للطيران، أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعدة وزراء ومسؤولين آخرين.
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قال في تغريدة على "تويتر" مساء أمس، إن "المنطقة أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية".

كما صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.


وتستضيف السعودية القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا.

 


المصدر: "واس" + "وام" + RT