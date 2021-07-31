موسكو: مستعدون لاستقبال مراقبين دوليين خلال انتخابات مجلس الدوما

أعربت روسيا عن استعدادها لاستقبال وضمان الإقامة الآمنة لمراقبين دوليين خلال انتخابات مجلس الدوما الروسي.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية غينادي أسكالدوفيتش قوله: “روسيا مستعدة لاستقبال وضمان الإقامة الآمنة للمراقبين الدوليين وتزويدهم بجميع الشروط التنظيمية والفنية والقانونية اللازمة لأداء مهامهم وتم بالفعل إرسال الدعوات أو سيتم إرسالها إلى عدة مئات من المراقبين الدوليين”.



وأضاف: “بالطبع، يجب على المراقبين الدوليين الامتثال لجميع المتطلبات التي وضعتها هيئة حماية المستهلك (روس بوتريبنادزور) لمكافحة فيروس كورونا”.



وتتوقع روسيا استقبال مراقبين من منظمات دولية مثل رابطة الدول المستقلة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة شنغهاي للتعاون والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والجمعية البرلمانية لدولة الاتحاد بيلاروس-روسيا والجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي لدول حوض البحر الأسود والجمعية البرلمانية الدولية للأرثوذكسية وكذلك عدد من المنظمات الدولية المتخصصة للهيئات الانتخابية.



وسيجري التصويت في مجلس الدوما والانتخابات الأخرى في الفترة من الـ 17 إلى الـ 19 من أيلول المقبل ويتضمن قرار لجنة الانتخابات المركزية إجراء انتخابات مجلس الدوما لمدة خمس سنوات في ظل نظام انتخابي مختلط حيث يجري انتخاب 225 نائباً من القوائم الحزبية و225 نائباً آخر من دوائر انتخابية ذات ولاية واحدة في جولة واحدة.



