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مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع الكرز

كشفت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا، خبيرة التغذية الروسية، المواد الغذائية التي لا ينصح بتناولها مع ثمار الكرز.

وتقول بوتشاروفا، "يمكن للشخص السليم، الذي لا يعاني من التهاب المعدة ومرض السكري، تناول ما لا يزيد عن 200 غرام من الكرز في اليوم. ولكن عند وجود التهاب في المعدة يمكن تناول بضعة حبات من الكرز بشرط عدم أكلها مع منتجات حامضية أو شبه حامضية: التوت البري، الكرز الحامض، العنب، الخوخ والتفاح وبالطبع الحمضيات".

ووفقا لها، تناول البقوليات مع الكرز ضار، وهذا يعني يجب عدم تناول الكرز بعد تناول مرق الفاصولياء أو البازلاء، لأن البقوليات والكرز على انفراد يسببان انتفاخ البطن وكثرة الغازات، لذلك تناولهما معا يفاقم هذه المشكلات.

وتضيف، لا ينصح أبدا بتناول الكرز بعد تناول الطعام، بل من الأفضل الانتظار على الأقل مدة نصف ساعة، حيث في هذه الحالة يؤثر الكرز إيجابيا في عمل الجهاز الهضمي.

 


المصدر: نوفوستي