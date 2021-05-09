مواجهات جديدة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة

اندلت مساء السبت مواجهات قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.



وكانت المواجهات قد اندلعت في بلدة حوارة في الضفة الغربية والواقعة على الطريق بين القدس ونابلس، وكذلك عند مدخل قرية بيتا جنوب نابلس.



كما واندلعت مواجهات عند حاجز الجلمة غرب جنين.





ورفعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب والجهوزية لتصاعد الأوضاع الأمنية في محيط المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.



وتجددت المواجهات في باب العامود بين المقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت "القناة الإسرائيلية الـ13"، إن "مئات الآلاف كانوا سيصلون للأقصى لولا إجراءات الجيش". وبالتزامن، سمح الاحتلال للوكلات الإخبارية بنقل الصلاة في الأقصى لبضعة آلاف لإيهام العالم بأن الامور هادئة، وفي الوقت نفسه منع عشرات الآلاف من الوصول.



ومنعت قوات الاحتلال سيارات المواطنين من العبور من بلدات الضفة إلى الأقصى فاضطروا للتوجه سيراً، في ظل مخاوف أمنية إسرائيلية من أن الأحداث في القدس المحتلة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد كبير جداً.