الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي ويختطف مدنياً
من شرق الفرات إلى غربه... مغامرة العبور تحت نيران «قسد»
التحالف الدولي يُرسِل تعزيزات ضخمة لبناء قاعدة عسكرية في “الحسكة”
“معهد دراسات الحرب” يرجح زيادة الهجمات ضد القوات الأمريكية في سوريا
مصادر تكشف عن مقترح روسي يجنب الجنوب السوري صداما ناريا
الرئيس الأسد يبرق للرئيس تبون معزيا بضحايا الحرائق في الجزائر
هجوم عنيف على نقاط للجيش في ريف دير الزور
من أغلق دمشق: قيصر سوري على السوري!
فصيل مقاتل حليف للجيش العربي السوري يعلن الانسحاب من سوريا
درعا: عصابات سرقة منظمة.. ولا مطالب واضحة للجنة المركزية !
مطلوبون فجروا أنفسهم بحي الرادار في طرطوس
سقوط طائرة مسيرة وفصائل أنقرة تستولي على منازل المدنيين في ريف الحسكة
المرسوم رقم 208 للعام 2021 القاضي بتشكيل الوزارة السورية الجديدة
مكافحة "المتحور السلفي" وحماية المواطنين من خطر التكفيريين
درعا بين احتمال التصعيد والمبادرة الأردنية والانسحاب الأميركي

مهرجان التسوق "صنع في سورية " أجواء عائلية وإقبال كبير

ضمن اجواء صيفية لطيفة تتمتع بها مدينة مصياف يزداد الإقبال على مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية بدورته ١٢٢  في محافظة حماه والذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها في صالة نادي مصياف الرياضي لغاية ١٦ من آب تحت رعاية السيد محافظ حماه المهندس طارق كريشاتي. 

وخلال اليوم  الثاني للمهرجان كان توافد اهالي مدينة مصياف ملفتا وفاق التوقعات وخاصة أن المهرجان يقام للمرة الاولى في مصياف.

الجدير بالذكر أن السحب على الميدالية الذهبية المقدمة من غرفة صناعة دمشق وريفها وعشرات الهدايا المقدمة من الشركات المشاركة في المهرجان سيكون في آخر أيام المهرجان.