مهرجان التسوق "صنع في سورية " أجواء عائلية وإقبال كبير

ضمن اجواء صيفية لطيفة تتمتع بها مدينة مصياف يزداد الإقبال على مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية بدورته ١٢٢ في محافظة حماه والذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها في صالة نادي مصياف الرياضي لغاية ١٦ من آب تحت رعاية السيد محافظ حماه المهندس طارق كريشاتي.



وخلال اليوم الثاني للمهرجان كان توافد اهالي مدينة مصياف ملفتا وفاق التوقعات وخاصة أن المهرجان يقام للمرة الاولى في مصياف.



الجدير بالذكر أن السحب على الميدالية الذهبية المقدمة من غرفة صناعة دمشق وريفها وعشرات الهدايا المقدمة من الشركات المشاركة في المهرجان سيكون في آخر أيام المهرجان.