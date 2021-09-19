الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي (داعش) إلى قاعدته في الشدادي
بعد فشلها بالحفاظ على القمح .. “الإدارة الكردية” ترفع سعر رغيف الخبز لـ500 ل.س
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن استهداف أنبوب الغاز العربي
الجيش يدخل «طفس» تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة
درعا: التسويات تتمدّد إلى الريف الغربي
ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي من سورية
رفع العلم الوطني فوق بلدة المزيريب بريف درعا واستمرار تسوية أوضاع المسلحين
خارطة الشمال على طاولة بوتين - الأسد: ثلاثة تحدّيات أمام دمشق
تسوية أوضاع المئات من أبناء دير الزور ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء
وجود مادة سامة بزيت القطن الموجود على رفوف السورية للتجارة
اعتداء أمريكي يستهدف قوات عراقية على الشريط الحدودي مع سورية
إدلب إلى الواجهة مجدّداً: هل يتكرّر سيناريو «M5»؟
الجيش يواصل انتشاره غرب درعا ويستعد لدخول بلدتي مزيريب وتل شهاب
الشرق الأوسط والحرب الباردة بين واشنطن وبكين
الرئيس بوتين يستقبل الرئيس الأسد في الكرملين

منشأة سياحية جديدة في مدينة السويداء

وضعت مديرية السياحة في السويداء مؤخراً منشأة إطعام سياحية جديدة في الخدمة بمدينة السويداء بتكلفة تتجاوز 800 مليون ليرة.

وأوضح مدير السياحة يعرب العربيد أن المنشأة تقع في مدينة السويداء القديمة بالقرب من قوس النصر الأثري يجاورها من جهة الجنوب المسرح الأثري الصغير وعدد من المعالم المهمة في المنطقة منها الكنيستان الكبرى والصغرى مبيناً أن هذه المنشأة تقع ضمن بناء حديث يتميز باستخدامه للحجارة البازلتية وديكوراته الجميلة وبموقعه المهم على الشارع الرئيسي الذي يصل إلى المنطقة الجنوبية على خط السويداء القريا في منطقة تضم العديد من الأماكن الأثرية والفعاليات الاقتصادية المتعددة.

ولفت العربيد إلى أن هذه المنشأة تتميز بمطبخها المتنوع والمجهز بالتجهيزات الحديثة لتقديم المأكولات الشرقية والغربية بخبرات كبيرة نقلها المستثمر صاحب المنشأة من خلال تجربته الطويلة في بلاد الاغتراب ضمن مجال الصناعة السياحية للمطاعم والفنادق ومجالاتها المتعددة مشيراً إلى أنها تحتوي أيضاً على صالة كبيرة تتسع لنحو 200 شخص إضافة للعديد من الخدمات المهمة التي يحتاجها الرواد والزبائن.

الجدير ذكره أنه تم خلال الشهر الماضي منح رخص الإشادة والتأهيل السياحي لثلاث منشآت سياحية في محافظة السويداء بتكلفة تبلغ نحو مليارين و300 مليون ليرة.