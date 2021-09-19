منشأة سياحية جديدة في مدينة السويداء

وضعت مديرية السياحة في السويداء مؤخراً منشأة إطعام سياحية جديدة في الخدمة بمدينة السويداء بتكلفة تتجاوز 800 مليون ليرة.



وأوضح مدير السياحة يعرب العربيد أن المنشأة تقع في مدينة السويداء القديمة بالقرب من قوس النصر الأثري يجاورها من جهة الجنوب المسرح الأثري الصغير وعدد من المعالم المهمة في المنطقة منها الكنيستان الكبرى والصغرى مبيناً أن هذه المنشأة تقع ضمن بناء حديث يتميز باستخدامه للحجارة البازلتية وديكوراته الجميلة وبموقعه المهم على الشارع الرئيسي الذي يصل إلى المنطقة الجنوبية على خط السويداء القريا في منطقة تضم العديد من الأماكن الأثرية والفعاليات الاقتصادية المتعددة.



ولفت العربيد إلى أن هذه المنشأة تتميز بمطبخها المتنوع والمجهز بالتجهيزات الحديثة لتقديم المأكولات الشرقية والغربية بخبرات كبيرة نقلها المستثمر صاحب المنشأة من خلال تجربته الطويلة في بلاد الاغتراب ضمن مجال الصناعة السياحية للمطاعم والفنادق ومجالاتها المتعددة مشيراً إلى أنها تحتوي أيضاً على صالة كبيرة تتسع لنحو 200 شخص إضافة للعديد من الخدمات المهمة التي يحتاجها الرواد والزبائن.



الجدير ذكره أنه تم خلال الشهر الماضي منح رخص الإشادة والتأهيل السياحي لثلاث منشآت سياحية في محافظة السويداء بتكلفة تبلغ نحو مليارين و300 مليون ليرة.