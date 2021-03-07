من جديد.. أنقرة تحذر اليونان

حذر وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" اليونان من استخدام لغة التهديد ضد بلاده، مؤكداً على أن أنقرة تؤيد حل المشاكل مع أثينا في إطار القانون الدولي والحوار وعلاقات حسن الجوار.



ودعا أكار إلى عقد اجتماعات تشاورية بين وزراتي خارجية تركيا واليونان، إضافة إلى محادثات للوفود العسكرية للبلدين حول "أساليب فض النزاع" في مقر الناتو.



وقال إن «تركيا تطلب من اليونان باستمرار تجنب الخطابات والأفعال، التي تزيد من التوتر وتؤثر سلباً على الاستقرار».



وأضاف وزير الدفاع «نعلم أن الهدف الأساسي لليونان من كل تلك الأنشطة هو التأثير على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي وخداعهم، ولكننا اتخذنا وسنواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد ذلك».



وتابع أن «اليونان تسعى إلى عكس مشاكلها مع تركيا وكأنها مشاكل بين تركيا والاتحاد الأوروبي أو تركيا والولايات المتحدة«، مشدداً على أن «تلك مساع لا جدوى منها».وجدد أكار أن «تركيا ليست لديها مطامع في أراض وحقوق أحد، وإنما هدفها الوحيد هو حماية حقوقها السيادية ومصالحها في إطار القانون».



يشار إلى أن منطقة الشرق المتوسط تشهد منذ أشهر توتراً كبيراً على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب على موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مراراً عن دعمه لموقفهما، منتقداً الإجراءات التركية "غير القانونية"، ومهدداً أنقرة بفرض عقوبات.



وفي العام الماضي، وبظل تصاعد التوتر بين الطرفين مع تكثيفهما مناورات عسكرية وتهديدات متبادلة، بادر حلف الناتو الذي يضم البلدين إلى محادثات أدت إلى تشكيلة آلية فض اشتباه بين القوات التركية واليونانية.