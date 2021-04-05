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من الحقل الى المستهلك ..السورية تطرح الخضار بأقل ب 30 % من سعر السوق

تستمر المؤسسة السورية للتجارة بعمليات التدخل الإيجابي في سوق الخضار بهدف التخفيف على المواطن والفلاح 

و رصدنا عمليات تسوق السورية للتجارة الخضار من الفلاحين مباشرة وطرحها في صالاتها للمواطنين و تسويقها في سوق الهال دمشق اليوم وتم رصد الأسعار التالية :

مبيع البندورة بـ 650 لدى السورية للتجارة وسعرها في السوق 900 ليرة

مبيع الباذنجان الأسود بـ 800 لدى السورية للتجارة وسعرها في السوق 1100 ليرة .
مبيع الخيار بـ 900 لدى السورية للتجارة وسعرها في السوق 1250 ليرة

وأوضح مدير عام السورية للتجارة أن المؤسسة قامت بتقديم عبوات التعبئة اللازمة للفلاحين مع تأمين عمليات النقل من المزرعة الى سوق هال دمشق والى صالات المؤسسة .

حيث تم توفير قيمة الصندوق الفارغ وعمولة سوق الهال وتم تأمين وسائل النقل اللازمة من باب الحقل الى مراكز البيع

وبين أن البداية كانت اليوم في أسواق دمشق وسيتم تعميمها على باقي أسواق الهال في المحافظات في الأيام القادمة ..

 


سنسيريا