ملك الأردن يُغادر إلى واشنطن لطلبِ «المُساعدة»

غادر ملك الأردن عبد الله الثاني، إلى الولايات المتحدة، في زيارة لثلاثة أسابيع، سيتلقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض.



ووفق بيان ملكي، سيشارك الملك عبد الله في ملتقى اقتصادي، في مدينة صن فالي في ولاية أيداهو، قبل أن يتوجّه إلى العاصمة واشنطن.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول لم تكشف عن هويته، قوله إن الملك الأردني سيسعى إلى الحصول على دعم كبار المسؤولين من أجل تمديد حُزمة مساعدات، قيمتها 6.4 مليار دولار، ومُدّتها 5 أعوام، ستنتهي في العام المقبل.



وتُعدّ زيارة الملك الأردني إلى واشنطن، أوّل زيارة لرئيس عربي إلى الولايات المتحدة، منذ انتخاب الرئيس جو بايدن.