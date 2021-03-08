مقتل قيادي من ما يُسمّى “الجيش الوطني” في ريف حلب الشرقي

قالت مواقع إخبارية معارضة أن أحد قياديي ما يُسمى “الجيش الوطني” التابع للاحتلال التركي لقي مصرعه في مدينة جرابلس المُحتلّة بريف حلب الشمالي، جرّاء استهدافه بعدة طلقات ناريّة.



وذكرت المواقع أنّ “القيادي” لقي مصرعه، جرّاء إطلاق مسلحين مجهولين يستقلان درّاجة ناريّة النار عليه بشكلٍ مباشر، أثناء خروجه من منزله في مدينة “جرابلس” بريف محافظة حلب الشرقي.



الجدير ذكره، أنّ عناصر وقيادات ما يُسمّى “الجيش الوطني” يتعرضون في الفترة الأخيرة لعمليات قتل متكررة تنفذها جهات مجهولة.