معلومات جديدة حول الهجوم على سفينة «ساويز»

تفاصيل جديدة يكشفها موقع إيراني عن الهجوم الذي تعرضت له السفينة الإيرانية "ساويز" في البحر الأحمر.



وقال أحد ملاحي السفينة للموقع، إن «مروحية مجهولة حامت ما بين 5 إلى 10 دقائق عند أطراف السفينة، قبل يوم من الحادث».



وأضاف: «في يوم الحادث وبعد مضي نحو 4 ساعات من الهجوم على السفينة، قام زورقان سريعان مجهولان صباحاً بدورية قرب "ساويز"».



وتعرضت السفينة الإيرانية لهجوم بألغام لاصقة في البحر الأحمر، وفق ما نقلت إحدى الوكالات الإيرانية.



ووفق صحيفة نيويورك تايمز أن «إسرائيل أخطرت واشنطن بأن قواتها ضربت السفينة الإيرانية "ساويز" في البحر الأحمر».



وعن سبب الهجوم الإسرائيلي على السفينة الإيرانية، نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي، أن «الإسرائيليين قالوا إن "الهجوم جاء انتقاماً لضربات إيرانية سابقة لسفن إسرائيلية"».



ونفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية أي مشاركة للولايات المتحدة في الهجوم على السفينة الإيرانية.



وبحسب إحدى الوكالات الإيرانية، أن السفينة غير العسكرية، وكانت تؤدي مهامها في مجال أمن الملاحة البحرية في مسار خطوط حركة السفن ومواجهة القراصنة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، كما كانت تعمل بصفة محطة دعم فني ولوجستي لإيران في البحر الأحمر.



وتوقع المعهد البحري الأمريكي بأن السفينة الإيرانية قد تكون ضالعة في أنشطة تجسس في منطقة البحر الأحمر.



وأضاف المعهد على موقعه الرسمي أن «سفينة "ساويز" ربما قدّمت دعماً للقوات الإيرانية وأنصار الله في اليمن وزودت سوريا بشحنات من النفط».



إحدى القنوات العبرية، قالت إن «السفينة الإيرانية المذكورة هي بمثابة قاعدة عائمة للقوة العسكرية الإيرانية قبالة السواحل اليمنية».