معدل حالات الانتحار ٤ شهريا ... ولا يوجد تستر على حالات الانتحار

اوضح رئيس الطبابة الشرعية في دمشق د. أيمن الناصر أن معدل حالات الانتحار شهريا هو 4 وهو طبيعي بالمقارنة مع السنوات السابقة والمعدل السنوي هو حوالي 30 إلى 40 حالة.



وان الطرق الأكثر شيوعاً للانتحار هي الشنق والطلق الناري والتسمم الدوائي.



واغلب حالات الانتحار تكون في نهاية العقد الثاني، من عمر الـ 18 عاماً فأكثر فيما الانتحار بطلق ناري غالباً في بالعقد الرابع، بينما أكثر حالات التسمم في العقد السادس من العمر.



ويعود السبب الأساسي للانتحار هو انكسار معاوضة نفسية وعدم تمكن الشخص من تحمل الموقف كالفشل الدراسي أو العاطفي أو فشل مالي قد يصل لمرحلة إنهاء الحياةكما ان هناك سرية للتحقيقات في أي قضية ولا يوجد تستر على حالات انتحار ونترك التحقيق ليأخذ مجراه ولا نصرح في لحظة الوقوع، وهناك لغط كبير يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي.





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