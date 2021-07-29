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مصرف سورية المركزي يكشف عن نمو ودائع مؤسسات التمويل الصغير في سوريا

أظهرت البيانات الصادرة عن " مصرف سورية المركري" نمواً في إجمالي ودائع مؤسسات التمويل الصغير العاملة في سوريا بنسبة بلغت 10,3% وذلك حتى نهاية شهر شباط الماضي، كما و سجلت إجمالي التسهيلات الإئتمانية ارتفاعاً لتبلغ نحو 31,7 مليون ليرة.

وبحسب التقرير الذي نشره "مصرف سورية المركزي" فقة بلغت إجمالي ودائع مؤسسات التمويل الصغير بمعدل نمو 10.3%، لتبلغ قيمتها نحو 18.739 مليون ليرة سورية في نهاية شهر شباط 2021 مقارنة بـ 16.995 مليون ليرة سورية في نهاية العام 2020.
 
كما و ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المؤسسات ذاتها بمعدل 9.7% لتصل إلى 31.791 مليون ليرة سورية في نهاية شهر شباط الماضي مقارنة مع 28.970 مليون ليرة سورية في نهاية عام 2020.

هذا و يواصل سعر صرف الليرة السورية وفق النشرة الرسمية استقراره عند 1.262.00 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد ، و1.504.88 ليرة سورية لليورو ، بينما بلغ سعر صرف كل دولار أميركي واحد 2.512.00 ليرة سورية ، و اليورو بلغ سعراً قدره 2.980.00 ليرة سورية وفق نشرة المصارف و الصرافة، حسب ما أوضحت هذه البيانات