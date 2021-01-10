مصر ترفض 500 براد تفاح سوري والفلاحون يشتكون

طلب مزارعو التفاح في السويداء من وزير الزراعة حسان قطنا، إيجاد حل جذري لمشكلة برادات التفاح المتوقفة في مصر والبالغ عددها 500 براد، بعد رفضها بسبب نسبة المبيدات الحشرية المتبقية، مؤكدين أن التوقف ألحق خسائر بالمصدرين.



وطالب المزارعون أيضاً بقروض لشراء الأغنام والأبقار بفوائد مخفضة، وإحداث سد في المنطقة الحدودية لسقاية المواشي وري الأشجار المثمرة، وإعفاء الآلات الزراعية من الرسوم الجمركية ولفترة محددة لا تتجاوز العامين



وفي نهاية 2020، قال رئيس “غرفة زراعة السويداء” حاتم أبو راس، إن كميات التفاح المصدّرة من السويداء إلى الأسواق الخارجية منذ بداية الموسم الحالي قاربت 4,800 طن، وكان معظمها إلى مصر، وقدّر إنتاج موسم 2020 بـ40,824 طناً.



وأكد عدد من مصدري وتجار التفاح في السويداء مؤخراً، أن برنامج دعم المنتجات الزراعية المحلية المصدّرة براً شمل العراق ودول الخليج ولم يشمل مصر، علماً أن 90% من صادرات التفاح تكون لمصر.



وأضاف المصدرون أن برنامج دعم الصادرات تضمن منح المصدرين نسبة 25% من أجور الشحن البري للمنتجات الزراعية المصدّرة، إلا أن معظم كميات التصدير والتسويق تأتي خارج فترة الدعم التي تم تحديدها.



وتتصدر زراعة التفاح زراعات الأشجار المثمرة في محافظة السويداء، وتبلغ إجمالي المساحات المزروعة فيها 15,783 هكتاراً تضم 3.321 ملايين شجرة، ويشكل المثمر منها 2.68 مليون شجرة.



وتراجع إنتاج التفاح في السويداء لموسم 2019، حيث بلغ نحو 21 ألفاً و259 طناً، بعدما قارب إنتاج المحافظة 79 ألف طن خلال 2018، وتجاوز 33 ألف طن في 2017، ووصل إلى 83 ألف طن عام 2016.





الوطن