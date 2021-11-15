مصر تحارب الزيادة السكانية

كشف مصدر مسؤول في مصر عن سعي الحكومة لخفض معدل الخصوبة، من أجل مواجهة خطر الزيادة السكانية، حسب تعبيره.وقال رئيس قطاع الإحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبد الحميد شرف الدين، إن "الجهاز يصدر نحو 200 إحصاء خلال العام، اجتماعية واقتصادية وغيرها"، لافتاً إلى أنه تم إطلاق العمل الميداني للمسح الصحي للأسرة 2021.



وقال: "نستهدف خفض معدل الخصوبة إلى 2 بالمئة، لأن الدراسات تشير إلى أنه إذا استمر المعدل الحالي عند 3.4 بالمئة فإن تعداد السكان في مصر عام 2052 سيصل إلى 193 مليون نسمة، بينما إذا انخفض معدل الخصوبة إلى 2 بالمئة فإن التعداد في 2052 سيصل إلى 150 مليون نسمة فقط".



تجدر الإشارة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، كانت قد أعلنت أمام مجلس النواب في آب الماضي أن عدد السكان في مصر بلغ 102 مليون نسمة، وأن معدل الخصوبة بلغ 3.4 طفل لكل سيدة، مؤكدة الحاجة إلى خفضه.