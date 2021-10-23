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مصر.. اشتباكات نارية بين قوى الأمن و"عناصر إجرامية" تودي بحياة "أكبر تاجر هيروين" بالجيزة

اندلعت في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، اشتباكات بين قوى من الأمن المصري و"عناصر إجرامية"، ما أسفر عن مقتل "أكبر تاجر هيروين"، بمنطقة الصف بالجيزة، وفق صحيفة الوطن.

وفي التفاصيل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن الجيزة، تواجد عدد من العناصر الإجرامية من محافظة شمال سيناء بالقرب من الطريق الدولي، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وقيامهم ببيع المواد المخدرة علانية مستخدمين أسلحة نارية.

واستطاع الأمن العام المصري بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، استهداف المتهمين بتجارة المخدرات، في حين استقل المتهمون 3 دراجات نارية، وسيارة، ولدى استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم القوات بالمثل، حتى تم إسكات مصدر إطلاق النيرانk ما أسفر عن مصرع أحد العناصر الإجرامية (قائد السيارة).

وهذا وتم تفتيش السيارة، وجرى العثور بداخلها على "3 رشاشات غرينوف، و6 بنادق آلية، وعدد من الطلقات النارية، و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و13 هاتفا محمولا، و6 موازين حساسة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


المصدر: "الوطن"