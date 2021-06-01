مصادر: روسيا تقطع رواتب عناصر “أحمد العودة” التابع للواء الثامن في درعا

أفادت مصادر اعلامية معارضة, أن روسيا أوقفت رواتب عناصر اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيّا.



وأكد مصدر مقرب من اللجنة المركزية في الجنوب السوري صحة ما تداولته تقارير إعلامية مؤخراً عن إيقاف رواتب اللواء المشكل من عناصر سابقين في فصائل المعارضة.



وأضاف المصدر أن روسيا اتخذت ذلك الإجراء بسبب رفض عناصر اللواء المشاركة في عمليات ضد خلايا تنظيم داعش بالبادية السورية.



وأمس الأحد، أفادت مصادر اعلامية معارضة أن قائد اللواء الثامن، أحمد العودة، رفض طلب القوات الروسية بإنشاء معسكر وتثبيت نقاط لهم في البادية، بعد الانتهاء من عملية تمشيط شاركوا بها ضد تنظيم داعش.



وقال مصدر لم يكشف عن هويته، أنّ روسيا أوقفت رواتب اللواء الثامن بعد رفضه إرسال المزيد من العناصر إلى البادية السورية، إضافة إلى تبديل نوبات الحراسة بشكل دوري فيها.



يشار إلى أن اللواء الثامن يتكون من فصائل معارضة سابقة انضمت إلى الفيلق الخامس الممول روسياً عقب سيطرة الجيش السوري على درعا في تموز من العام 2018.





وكالات