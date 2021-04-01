مشفى “المواساة” يجري عملية نادرة تحصل للمرة الأولى في سورية

للمرة الأولى في سورية، نجح فريق طبي في مشفى المواساة الجامعي بدمشق برئاسة الدكتور، عمار الراعي، بإجراء عملية زرع غيري لغدد جارات الدرق من متبرعة حية لمريضة تبلغ من العمر 44 سنة، لتجرى العملية لمدة ساعتين ونصف الساعة من الوقت وتكللت بالنجاح.



وأكد مدير عام المشفى الدكتور، عصام الأمين، أن المريضة كانت تعاني من قصور جارات درق تالي لاستئصال الغدة الدرقية، وبموجب العملية الناجحة يتم الاستعاضة بشكل نهائي عن الأدوية التي كانت تتلقاها منذ عام 1994.



ولفت الأمين إلى التخطيط لإقامة العديد من العمليات خلال الفترة القادمة، منوها بأن هذا يعتبر انجاز يحسب للمشفى والكوادر الوطنية السورية، مضيفا أن زراعة جارات الدرق تمت في منطقة الساعد الأيسر.ولفت إلى أن تأخر الإعلان عن العملية التي أجريت منذ أيام، تم بعد التأكد من ارتفاع هرمون الجارات PTH ووصوله إلى القيم الطبيعية وبالتالي نجاح العملية.



ويشار إلى أنه بموجب نجاح العملية، تنتهي الحاجة للمعالجة بالكالسيوم الفموي والوريدي والأهم من ذلك توقف نوب التكزز، كما أنه من الممكن أن يتم إيقاف مثبطات المناعة التي تتناولها المريضة، وذلك تدريجيا بعد فترة ستة أشهر.





الوطن