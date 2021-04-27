مشعوذ يستغل صيدلانية في دمشق ويسرق مصاغها

ألقى قسم شرطة المرجة بدمشق القبض على مشعوذ بعد شكوى قدمت ضده من صيدلانية أقدم على النصب والاحتيال عليها وسرقة مصاغها الذهبي.



ادعت إحدى المواطنات وهي صيدلانية إلى قسم شرطة المرجة في دمشق بإقدام المدعو (عودة حمود. ط) بالنصب والاحتيال عليها وسرقة مصاغها الذهبي عن طريق كتابة السحر والشعوذة بعد إيهامها بقدرته على إعادة الحق لأصحابه عن طريق قراءات وكتابة طلاسم، كونها على خلاف عائلي حول ملكية منزل.



حيث التجأت إليه عن طريق أحد معارفها وحضر المذكور عدة مرات إلى الصيدلية التي تعمل بها وقام بقراءة كلمات بلهجة غير معروفة أثناء تجوله ضمن الصيدلية، وبالمرة الأخيرة طلب منها الخروج من الصيدلية بحجة أنه سيقرأ التعويذات بمفرده، ثم طلب منها إخراج المصاغ الذهبي الموجود بحوزتها بحجة القراءة عليه ووضعه تحت المصحف وطلب منها إحضار الملح وعلبة مياه مختومة وكمون، وعند خروجها من الصيدلية لإحضار الكمون وعودتها لم تعثر عليه ولا على المصاغ الذهبي .



ومن خلال البحث والتحري تمكن قسم شرطة المرجة من إلقاء القبض على المذكور في شارع الثورة بكمين محكم، وصادر منه مبلغ مالي وقدره أربعة ملايين ليرة سورية وورقة مكتوب عليها أرقام وعبارات وهي عبارة عن تعويذة كتبها بخط يده خاصة بالسحر والشعوذة.



وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالنصب والاحتيال على الصيدلانية بعد إيهامها بأنه يستطيع إرجاع حقها، وأن المبلغ المالي الذي عثر بحوزته هو ثمن قطع من المصاغ الذهبي الذي سرقه.



وبتدقيق وضعه تبين أنه من أرباب السوابق بالنصب والاحتيال بالليرات الذهبية المزورة والآثار المزورة.



تم استرداد المصاغ الذهبي وسلم إلى صاحبته أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.