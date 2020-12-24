مسلحو تركيا يختطفون 150 مدني في عفرين بعد محاصرتهم المدينة

أقدمت المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي على اختطاف أكثر من 100 مدني من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.



ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادر أهلية في المدينة أن مسلحي “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي اختطفت قرابة 150 مدنيّاً من قرية “ميركان” التابعة لناحية “موباتا” في عفرين المحتلة، إثر مداهمة المنازل بشكل تعسفي.



وأفاد الأهالي بأن المسلحين حاصروا القرية، وأقدموا على تفتيش المنازل بشكل همجي، وأطلقوا الرصاص في المنطقة لترهيب المدنيين، وصادروا الهواتف المحمولة من المدنيين لمنعهم من إيصال أي معلومات للخارج، مؤكدين أن مصير المدنيين الذين تم اختطافهم مجهول حتى اللحظة.



كما أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مسلحي “الجبهة الشامية” اختطفوا أيضاً 16 مديناً من أهالي قريتي أرندة ومستكا التابعتين لناحية شية.



وإلى جانب الانتهاكات التي يمارسها مسلحو الاحتلال التركي بحق المدنيين، تتواصل حالة الاقتتال فيما بينهم داخل الأحياء السكنية، حيث اندلعت أمس الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين مسلحي “الحمزة” ومسلحي “أحرار الشرقية”، وذلك على أثر خلاف بينهم على تقاسم المسروقات.