مرسوم بتأليف مجلس النقد والتسليف.. ونائب أول جديد لحاكم مصرف سورية المركز

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد يوم أمس المرسوم رقم ٣٠٨ القاضي بتأليف مجلس النقد والتسليف.



ونص المرسوم على أن يتولى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول رئاسة المجلس في حين بات في عضوية المجلس رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والنائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي ومعاون وزير المالية لشؤون الانفاق العام مع وجود خمسة من الخبراء في عضويته وهم الدكتور محمد حمرة والدكتور عبد الرزاق القاسم والدكتور ياسر مشعل والدكتور هيثم الطاس والدكتور نوار هاشم.



المرسوم قضى في مادته الثانية بتقاضي أعضاء المجلس باستثناء حاكم مصرف سورية المركزي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي تعويضا مقداره عشرة الاف ليرة سورية عن كل جلسة يعقدها المجلس على أن لا يتجاوز مجموع التعويض الشهري لكل منهم ٣٠ الف ليرة سورية وذلك لقاء الجهود المبذولة من قبلهم داخل الاجتماعات الرسمية وخارج أوقات الدوام.وبدخول الدكتور محمد حمرة إلى مجلس النقد والتسليف بصفة خبير تكون مهمته قد انتهت كنائب أول لحاكم مصرف سورية المركزي.



أما بالنسبة لمنصب النائب الأول فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس القرار رقم ١٧٥١ بناء على اقتراح حاكم مصرف سورية المركزي القاضي بتكليف الآنسة ميساء صابرين العاملة من الفئة الأولى لدى مصرف سورية المركزي بالقيام بمهام المدير المشرف وعضو لجنة إدارة مصرف سورية المركزي والنائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي.



تجدر الإشارة إلى أن النائب الأول الجديد لحاكم مصرف سورية المركزي كانت تشغل منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.