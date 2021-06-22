مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 4 ممرضات من مشفى تل أبيض بريف الرقة الشمالي

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية ممارساتهم القمعية بحق المدنيين ضمن المناطق التي يحتلونها بريف الرقة الشمالي حيث أقدم هؤلاء المرتزقة على اختطاف 4 ممرضات من مشفى تل أبيض بريف الرقة الشمالي.



وقالت مصادر محلية إن مرتزقة الاحتلال التركي قاموا بمداهمة مشفى تل أبيض وأقدموا على اختطاف أربع ممرضات يعملن في المشفى واقتادوهن إلى جهة مجهولة.



وتنتشر في عدد من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا تنظيمات إرهابية تتبع لقوات الاحتلال التركي تعمل على التضييق على الأهالي ضمن المناطق المحتلة بهدف دفعهم لترك منازلهم للسطو عليها وإسكان عائلات الإرهابيين فيها بالتوازي مع استمرار حالة من الفلتان الأمني والاقتتال المتواصل فيما بين المرتزقة الإرهابيين في هذه المناطق جراء الخلاف على المسروقات واقتسام النفوذ والاستيلاء على ممتلكات الأهالي ومحاصيلهم الزراعية.