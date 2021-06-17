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مختل يقتل طفلين وجدهما وينتحر

قتل شاب إيطالي ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، رمياً بالرصاص في مدينة أرديا بضواحي العاصمة روما قبل أن ينتحر.

وأطلق رجل يبلغ 35 عاماً من عمره النار فجأة في أحد الشوارع ما أسفر عن مقتل رجل مسن وإصابة حفيديه، وهما طفلان في الثالثة والثامنة من عمرهما، بجروح خطرة.

وتم نقل الطفلين على متن مروحية إلى المستشفى، حيث توفيا متأثرين بجراحهما، رغم جهود الأطباء لإنقاذهما.

ولاذ مطلق النار بالفرار من مكان الحادث واختبأ في بيته، حيث اكتشفته الشرطة. وبعد أن رفض الخوض في مفاوضات معها اضطر رجال الأمن إلى اقتحام البيت، حيث عثروا على جثته، فتبين أنه انتحر.

وأكد جيران أن الرجل كان يعاني من اختلال نفسي.