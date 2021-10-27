محركان لضخ المياه بالخدمة في المحطة المشتركة بمسكنة في حلب

وضعت وزارة الموارد المائية محركين لضخ المياه بالخدمة واحد رئيسي وآخر مساعد في محطة ضخ المياه المشتركة بمنطقة مسكنة في ريف حلب الشرقي بعد الانتهاء من تأهيلهما بطاقة ضخ تقدر ب 9 أمتار مكعبة بالثانية.



ويأتي هذا الإجراء استعداداً لري مساحة 11 ألف هكتار من المحاصيل الشتوية للموسم القادم في مشروع منشاة الأسد البالغة مساحته الإجمالية 17 ألف هكتار.



وأوضح الدكتور تمام رعد وزير الموارد المائية أن نسبة الإنجاز في مشروعات تأهيل الاقنية الرئيسية والفرعية في سهول ريف حلب الشرقي والتي طالها الإرهاب خلال السنوات الماضية وصلت إلى 50 بالمئة، منوهاً بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل محطة ضخ المياه المشتركة والتي تمت بخبرات وطنية.



وبين مدير عام المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي المهندس ربيع العلي أن محطة الضخ المشتركة تتألف من 6 مجموعات ضخ رئيسية و3 مجموعات مساعدة وتبلغ استطاعة مجموعة الضخ الرئيسية الواحدة 5ر7 ميغا واط بتدفق 5ر7 امتار مكعبة بالثانية بينما تبلغ استطاعة مجموعة الضخ المساعدة 5ر1 ميغا واط وتدفق 5ر1 متر مكعب بالثانية، لافتاً إلى أن تدفق المحطة الأعظمي يبلغ نحو 36 مترا مكعبا بالثانية وارتفاع الضخ الأعظمي /الستاتيكي/ 85 مترا.



واطلع وزير الموارد المائية أيضاً على مشروع إرواء جب غبشة -السين بريف حلب الشرقى والذى يهدف لإرواء 50 قرية منها 30 قرية في المرحلة الأولى و20 قرية في المرحلة الثانية والاستعدادات جارية لإرواء 4 قرى قبل نهاية العام الحالي.



وأوضح مدير عام شركة المياه بحلب المهندس أنس أبو دان أن المشروع يشمل إنشاء مركز ضخ وربطه مع مأخذ من قناة الجر الثانية وإنشاء خزان عال بحجم 600 متر مكعب وتنفيذ خطوط إسالة ودفع وشبكات رئيسية وفرعية للقرى المستهدفة، مبيناً أن نسبة الإنجاز بلغت 30 بالمئة بمدة تنفيذ للمشروع تبلغ 365 يوما والجهة المتعهدة للمشروع هي الشركة العامة للمشاريع المائية.