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محادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين

أعلنت واشنطن عن لقاء سيجمع مسؤولين أمريكيين مع وفد صيني رفيع المستوى في ألاسكا، الأسبوع المقبل، ضمن محادثات هي الإولى من نوعها منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، يخططان لعقد محادثات مع وفد صيني بمدينة أنكوريج في ولاية ألاسكا يوم 18 مارس سيضم كلا من مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية، يان تزيتشي، ووزير الخارجية، وانغ يي.

وأضافت الوزارة أن الوفدين الأمريكي والصيني سيبحثان "دائرة واسع من القضايا" دون ذكر مزيد من التفاصيل، مشيرة إلى أن الاجتماع سيأتي بعد زيارة بلينكن وسالفان إلى اليابان وكوريا الجنوبية، "أقرب الحليفين الإقليميين" للولايات المتحدة.   

وشهدت العلاقات بين واشنطن وبكين توتراً كبيراً في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب اتباعه نهجاً متشدداً اتجاه الصين.

وتتركز القضايا الخلافية حول جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وصفة تايوان، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة شنجان ذاتية الحكم.