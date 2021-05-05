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ماهي شروط الدخول من معبر نصيب جابر الحدودي؟

أوضح مصدر مسؤول في الداخلية السورية شروط دخول المسافرين إلى سوريا والأردن عبر معبر نصيب جابر الحدودي في ظل الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا.

وبين المصدر أن السوريين المسموح لهم بالدخول إلى الأردن هم المستثمرون من الفئتين "أ و ب" أو المستثمرون السوريون في المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة.

أما بالنسبة للأردنيين المسموح لهم بدخول سوريا فهم المستثمرون الأردنيون من الفئتين "أ و ب" أو الأردني الذي والدته سورية أو زوجته سورية مشيراً إلى أن سوريا تفتح الباب أمام كل السوريين الراغبين بالعودة إلى سورية عبر الحدود البرية مع الأردن دون استثناء.

جدير بالذكر أن حركة المسافرين عبر معبر نصيب جابر الحدودي مشروطة بإجراءات فحص كورونا للتأكد من سلامة الأشخاص قبل دخولهم بالاتجاهين.