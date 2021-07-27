ماذا يعني أن ينخفض الذهب محلياً ويرتفع عالمياً

بعد أن انخفضت أسعار الذهب عالمياً منذ نحو أسبوع عادت للصعود مجدداً بالأمس حيث صعدت مدعومة بتراجع عوائد السندات الأميركية ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بالسلالة المحورة دلتا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1806.80 دولارات للأوقية في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 1806.70 دولارات.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ربحت الفضة إلى 25.25 دولاراً للأوقية ونزل البلاديوم إلى 2662.71 دولاراً وارتفع البلاتين إلى 1064.23 دولاراً. وتراجعت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.وكانت قد تراجعت أسعار الذهب عالمياً يوم الخميس الماضي لتحوم قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار.



وذكرت «وكالات» أن السعر الفوري للذهب كان منخفضاً 0.2 بالمئة إلى 1799.18 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى له منذ الـ 12 من تموز الجاري عند 1793.59 دولاراً في الجلسة السابقة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1799.20 دولاراً للأوقية.ومن المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.15 دولاراً للأوقية وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة مسجلاً 2667.44 دولاراً وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1076.91 دولاراً للأوقية.



أما في السوق المحلية فقد انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية يوم الإثنين من الأسبوع الماضي ألف ليرة للغرام عيار 21 عن سعر السبت بتاريخ 17/7/2021 عندما سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 159 ألف ليرة وشراء 158500 ليرة في حين سجل الغرام عيار 18 سعر 136286 ليرة للمبيع و135786 للشراء. وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق يوم الإثنين الماضي فقد سجل غرام الذهب عيار الـ21 سعر مبيع 158 ألف ليرة سورية وسعر شراء 157500 ليرة في حين بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 135429ليرة وسعر شراء 134929 ليرة. وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوى 2248005 و0991937718.



الوطن