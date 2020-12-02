ماذا تعلمنا من جائحة كورونا

في أيام العصر الأموي، على سبيل المثال، عرفت الدولة الأموية ١٣ جائحة!

أولها: تاريخ البشرية سلسلة من الجوائح. وحالات الفرج والهدنة بين جائحتين فترات استثنائية فقط في تاريخ الإنسان.

ثانيها: انتهاء كل جائحة كبرى يحقق للبشرية تحولات نوعية: اجتماعية، حضرية (نظافة وبناء المدن)، معرفية...

السؤال: ما الذي ستحققه جائحة الكورونا للإنسان من مكاسب حضارية؟

واحدة على الأقل: الأبحاث في الصحة، ومقاومة الأمراض، وانتاج اللقاحات والعلاجات لكل الأمراض بما فيها السرطان، ستحقق طفرة نوعية هائلة في المستقبل القريب جدا.

لكن لأن تقنيات ثورية جديدة ستستخدم للقاح والعلاج، تبدو التقنيات القديمة بجانبها كما لو جاءت من عصر عاد وثمود.

اسمه في البيولوجيا: "الرسول" (بمعنى "ساعي البريد"، أي الوسيط في نقل ال RNA).

احفظوا هذا الاسم، وإن بدا لكم غريبا:

هو نجم الموسم، وبطل الثورة القادمة!

الحمض النووي الموجود في كل الخلايا الحية (والذي يحوي شفرة تركيب كل كائن حي: طوله وقصره، أمراضه، شكل أنفه، كل صغيرة وكبيرة تمسّه...)

عبارة عن "مدير تنفيذي" لصناعة بروتينات الكائن الحي،

تحتاج إلى منشورات طويلة عريضة من المتخصصين بهذه الشؤون (لستُ منهم).

هناك مزايا بلا حد لاستخدام تقنية "الرسول" في صناعة الجيل الجديد من اللقاحات والعلاجات،

لأن الموضوع ضروري استيعابه من الجميع، كثقافة عامة.

لكني قد أغامر وأحاول ذلك،

اكتفي هنا فقط بذكر أهم الاسماء في تحويل هذه التقنية الثورية العظيمة إلى حقيقة:

١-٢) المجرية العظيمة كاتالين كاريكو. من مدينة سِجِد المجرية (لم أر في حياتي مدينة، جمال بناتها مثل جمال بنات هذه المدينة!).

غادرتْ مدينتها لأمريكا في ١٩٨٥.

هي صاحبة الفكرة الأولى لاستخدام "الرسول".

عاداها الجميع في أمريكا لأن فكرتها كانت معاكسة للتيار السائد.

وجدت، بعد سنين طويلة، في مبنى جامعتها، كندي بالصدفة بجانب جهاز تصوير مقالات: درو ويسمان،

تبادلا الحديث، ثم اشتغلا معا لتحويل فكرتها إلى حقيقة مختبرية.

احتمال تكون كاتالين نوبلية قريبا.