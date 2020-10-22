ما هي فوائد الروزماري .. فوائد اكليل الجبل متعددة ومتنوعة بشكل لايصدق

اكليل الجبل أو الروزماري من التوابل المشهورة، والغنية بالنكهة والرائحة المميزة، وإكليل الجبل في الواقع عضو في عائلة النعناع، الأمر الذي قد يفسر رائحته المميزة، وشعبيته في بعض المأكولات حول العالم، كما أنه يُستخدم عادًة في الطب الشعبي لعدد من المشكلات الصحية، تابع المقال التالي لمعرفة فوائد اكليل الجبل أو فوائد الروزماري المذهلة



ماهي عشبة اكليل الجبل أو الروزماري



اكليل الجبل أو الروزماري عشبة دائمة الخضرة، وهي واحدة من الأعشاب الأكثر شيوعًا بين التوابل، ويمكن استخدامها في شكل مسحوق جاف أو كأوراق طازجة، كما يمكن أن تستخدم أوراقها لإعداد الشاي ، والزيوت العطرية.

القيمة الغذائية للروزماري



الروزماري أو إكليل الجبل الطازج يحتوي على احتياطي مرتفع جدًا من الفيتامينات مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ب 6، والثيامين، وحمض الفوليك، إضافة إلى المعادن مثل: الماغنيسيوم، والكالسيوم، والنحاس، والحديد والمنجنيز.



يحتوي اكليل الجبل على مضادات أكسدة وفيرة في مركباته الفينولية مثل الديتربن، والكارنوسول، وحمض rosmarinic، وكذلك في زيوته الأساسية مثل الكينول، والكامفين، والبورنيول، وأسيتات بورنييل، α-terpineol، و α-pinene.تتميز عشبة الروزماري بالمحتوى المرتفع بالألياف الغذائية، وهو منخفض بالكوليسترول والصوديوم ولكنه غني بالدهون المشبعة.



اكليل الجبل للحمل .. آمن أم لا؟



يعتبر استخدام اكليل الجبل للحمل بكميات قليلة كالتي توجد عادة في الأطعمة آمناً في أغلب الأحوال، ولكن تناوله بكميات كبيرة عن طريق الفم في الحمل غير آمن، لأن الروزماري قد يكون له آثار منشطة للرحم والحيض، فمن الأفضل تجنب استخدامه بهذا الشكل لأنه قد يسبب الإجهاض.



ولكن لا توجد معلومات كافية متاحة حتى الآن حول مدى أمان استخدام عشبة إكليل الجبل موضعياً أثناء الحمل، ومازال هناك حاجة للمزيد من الأبحاث الموثوقة عن هذا التأثير.



زيت إكليل الجبل والحمل



يُستخدم زيت روزماري الأساسي خارجياً لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك الروماتيزم وكمنشط لفروة الرأس الجافة والمتقشرة، ومع ذلك فإن استخدام هذا الزيت أثناء الحمل هو فكرة سيئة، كما تقول شيرلي برايس مؤلفة كتاب “العلاج بالعواطف من الأمراض الشائعة”، في الواقع لا ينبغي عليكِ استخدام أي نوع من أنواع الزيوت الأساسية دون مراجعة طبيبكِ أولاً.



تأثير زيت إكليل الجبل على الحمل



يتم تضمين الروزماري في قائمة الزيوت المدرة للبول والحيض، مما يعني أنه يمكن أن يحفز الرحم ويزيد من احتمالية حدوث الإجهاض، كما أن خصائص زيت الروزماري من الممكن أن تسبب استنزاف السوائل في كيس الجنين.



ولكن فيما يخص استخدام زيت الروزماري موضعياً، فإن وضعه على الجلد أثناء الحمل من الممكن أن يسبب تأثيرات داخلية مثل الإجهاض، لأن البشرة قابلة للامتصاص وقد تنفذ المواد النشطة عبر الجلد، تماماً مثل المستحضرات الكيميائية الصيدلانية.



فوائد اكليل الجبل للبشرة



تشمل فوائد اكليل الجبل أو فوائد الروزماري للبشرة والجلد ما يلي:



يساعد زيت الروزماري على ترطيب البشرة.

يحفز نمو الكولاجين الصحي الذي يحارب الجذور الحرة الضارة بالجلد.



يحتوي على المنجنيز الذي يساعد على تقليل التجاعيد وترهل الجلد.



يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تلف البشرة.



له خصائص فعالة لقتل البكتيريا والفطريات على الجلد.



يعمل كمطهر للحروق والجروح والتهابات الجلد.



يحفز الدورة الدموية في البشرة والجلد بشكل جيد.



يساعد على موازنة إفرازات الجلد وفروة الرأس، مما يساهم في علاج مشكلات الفروة مثل القشرة.



نصائح هامة عند استخدام إكليل الجبل أو زيته للبشرة



لا ينبغي استخدام أي زيت عطري على الجلد قبل تخفيفه بزيت ناقل، مثل زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون، أو زيت الأفوكادو، أو زيت بذور الورد.



لا يجب استخدام زيت الروزماري للاستخدام الداخلي.



يجب استشارة الطبيب في حالة ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الجهاز الهضمي قبل تناول مكملات إكليل الجبل.



يجب استشارة الطبيب عند الحمل أو الرضاعة حول مدى أمان استخدام إكليل الجبل أو زيته أو مكملاته.



قد يتفاعل إكليل الجبل مع بعض الأدوية مثل أدوية سيولة الدم، وأدوية السكري، ومدرات البول، لذلك يجب إخبار الطبيب في حالة تناول هذه الأدوية قبل استخدام إكليل الجبل أو مكملاته في الأغراض العلاجية.



فوائد اكليل الجبل للدورة الشهرية



لدى زيت إكليل الجبل خصائص علاجية رائعة تجعل له القدرة على تخفيف الآلام، وهناك العديد من الآراء حول فائدة اكليل الجبل للدورة الشهرية في أن زيته الأساسي يُستخدم في علاج اضطرابات الحيض والمساعدة على تنظيمه، كما أنه قد يخفف من تشنجات الدورة الشهرية المؤلمة.



إن زيت الروزماري أيضاً من أهم العلاجات الطبيعية في ما يخص العلاج بالروائح، وهو أحد تقنيات علاج التوتر والإجهاد عن طريق استخدام روائح وزيوت عطرية فعالة، ويمكن أن يكون ذلك أيضاً ضمن فوائده للدورة الشهرية، حيث يزداد الضغط والتوتر في تلك الفترة، كما قد يكون الجسم مجهداً بشكل أكبر.



لكن لا يوجد ما يؤكد على فائدة زيت الروزماري للدورة الشهرية بالتحديد، لكن هذا لا يمنع وجود فوائد أخرى له.



فوائد اكليل الجبل للشعر



في السنوات الأخيرة، كان هناك إدعاء بأن زيت إكليل الجبل يساعد على نمو الشعر بل يقول البعض أنه يمنع ويعالج تساقط الشعر، مشيرين إلى أن استخدامه في شطف الشعر لتعزيز نموه على مدار مئات السنين كان داعماً لهذا الرأي.



تأتي فكرة فوائد اكليل الجبل للشعر من الفوائد الصحية الأساسية لزيت إكليل الجبل، حيث تشمل فوائد زيت الروزماري الأساسي تعزيز نمو الأعصاب، وتحسين الدورة الدموية، ووجود خصائص مضادة للالتهابات.



يساعد زيت إكليل الجبل على حماية بصيلات الشعر من الموت بسبب التعطش الشديد لإمدادات الدم الذي يؤدي إلى تساقط الشعر.



يُستخدم زيت إكليل الجبل أيضاً لمنع الشيب والقشرة المبكرة، كما أنه قد يساعد على منع جفاف فروة الرأس أو الحكة.

كيف يمكن استخدام زيت إكليل الجبل للشعر؟



هناك بعض الطرق لاستخدام زيت إكليل الجبل للشعر لعلاج التساقط، جربي أي من العلاجات التالية مرة أو مرتين في الأسبوع:



التدليك المباشر في فروة الرأس.



خلط الزيت مع الشامبو.



إضافة الزيت إلى الشامبو المنزلي.



فوائد الروزماري للجنس .. حقيقة أم وهم؟



تنتشر على الكثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي آراء ونظريات تفيد بأن إكليل الجبل هو منشط جنسي قوي، ولكن نحن لم نجد ما يؤكد على هذا الأمر بالتحديد.



ولكن هذه العشبة لها الكثير من الفوائد الصحية للدماغ والدورة الدموية وزيادة التركيز، وبما أن الدماغ هي المؤثر والمتحكم الأول في إنتاج الهرمونات الجنسية، فإن الروزماري يمكن أن يكون له دوراً غير مباشراً في تحسين الأداء الجنسي عن طريق تعزيز عمل الدماغ والأعصاب.



ولكن بالحديث عن فوائد اكليل الجبل للجنس بشكل مباشر ومحدد، فإنه لم يثبت حتى الآن بالأدلة والدراسات أن له تأثيراً مباشراً، على الرغم من أنه من الممكن أن يكون استخدامه قد أدى إلى نتائج مُرضية للغاية عند الكثير من الأشخاص.



فوائد اكليل الجبل للتنحيف



قد تكون من فوائد الروزماري التنحيف، فقد استُخدم إكليل الجبل لعدة قرون كنبات طبي، كما أثبتت بعض الأبحاث قدرة مستخلص إكليل الجبل على تثبيط زيادة الوزن في الفئران، فربما بسبب قدرة مستخلص إكليل الجبل على تثبيط نشاط الليباز Lipase هو إنزيم يستخدمه الجسم لتحليل الدهون، كما قد يجعلك مستخلص روزماري تشعر بالشبع من خلال تأخير هضم الدهون.



كيف يمكن استخدام اكليل الجبل للتنحيف ؟



يمكن استغلال فوائد اكليل الجبل أو فوائد الروزماري للتنحيف بالطرق التالية:



يمكن أخذ مكملات إكليل الجبل أو الروزماري، حيث أن حمض الكارنيكوس carnosic acid في مستخلص إكليل الجبل يثبط الليباز، وتبعا لذلك يؤخر عملية هضم الدهون لجعل معدتك أكثر إمتلاءً، ولكن بعد استشارة الطبيب لتقييم الحالة جيدا لضمان عدم حدوث مشاكل.تناول نظام غذائي متوازن قليل الدسم غني بالبروتين مع تضمين إكليل الجبل سوف يساعد على تقليل استهلاك الطعام، وتبعا لذلك استهلاك سعرات حرارية أقل.



تناول الطعام بشكل جيد، وتناول الطعام بصورة أقل مع تضمين إكليل الجبل في الطعام، سيساعد على حرق أي سعرات حرارية زائدة وفقدان الوزن، كما أن إكليل الجبل يعالج آلام المفاصل، وضعف الدورة الدموية، لذلك يمكن أن يساعد على التعافي بشكل أسرع، وتقليل الألم المصاحب للتمارين الرياضية.



الآثار الجانبية للروزماري



على الرغم من فوائد اكليل الجبل أو فوائد الروزماري المتعددة، وعلى الرغم أن نبات إكليل الجبل يصنف على أنه آمن من قبل إدارة الأغذية والأدوية FDA حتى في التركيزات العالية، إلا أن الاستخدام المفرط له على المدى الطويل له آثار جانبية مثل:



القيء.



تهيج الجلد.



حكة فروة الرأس في مرضى الصلع.



زيادة مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكر.



حدوث تشنجات مثل الصرع.



تشنجات العضلات.



غيبوبة.



تشمل الآثار الجانبية الأخرى:



الوذمة الرئوية: يتم ملء الكثير من السوائل في الرئتين.



الحد من الخصوبة: قد يؤدي استهلاك إكليل الجبل على المدى الطويل إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية وكثافتها وحركتها لدى الرجال، في النساء الحوامل قد يؤدي ذلك إلى الإجهاض.



التفاعلات الدوائية: قد يتفاعل اكليل الجبل سلبًا مع بعض الأدوية مثل الوارفارين (مضاد التخثر)، والليثيوم (الهوس الاكتئابي) ، ولاسيكس (مدر للبول) وغيرها.



ملحوظة: إذا كنت تشكو من حساسية تجاه أعضاء آخرين في عائلة النعناع ، فقد تشعر بعدم الراحة إذا كنت تستهلك إكليل الجبل أو الزيت، ولكن ردود الفعل عادة ما تكون خفيفة.