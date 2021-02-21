ما لا تعرفه عن طائرة “البجعة البيضاء” في سلاح الجو الروسي

تعتبر طائرة “تو-160″ الروسية، وهي قاذفة صواريخ، واحدة من أجمل الطائرات في العالم، ويسمّيها الطيارون بـ”البجعة البيضاء”.



وعن لون هذه الطائرة قالت مؤسسة التكنولوجيا، التي تتبع لها مصانع عسكرية كثيرة في روسيا، إنه تم اختيار اللون الأبيض احتياطا لاحتمال أن تتأثر الطائرة بالحرارة الشديدة الناتجة عن الانفجار النووي، فاللون الأبيض يحمي ضد الحرارة اللافحة.



وأكد الجنرال ميخائيل أوبارين، قائد سابق للطيران الاستراتيجي الروسي، لوكالة “سبوتنيك” أن السطح السفلي لجميع طائرات الطيران الاستراتيجي مطلي بالطلاء الخاص الذي يستطيع أن يقاوم الحرارة الشديدة.



وبُدِئَ باستخدام هذا الطلاء في زمن الحرب الباردة عندما كان احتمال وقوع الانفجارات النووية كبيرا، وفقا لأوبارين.



ويضم الطيران الاستراتيجي الروسي إلى جانب طائرات “تو-160″، قاذفات القنابل “تو-95إم إس” و”تو-22إم3″. وتستطيع هذه الطائرات أن تحمل السلاح النووي.