أجهزة كمبيوتر جديدة مدعومة بالذكاء الصناعي

أعلنت شركة "مايكروسوفت"، أنها ستطلق فئة جديدة من أجهزة الكمبيوتر الشخصية "+Copilot" القادرة على التعامل مع المزيد من مهام الذكاء الصناعي، من دون الحاجة إلى مراكز البيانات السحابية.

وقدّم الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، ساتيا ناديلا، أجهزة كمبيوتر أطلق عليها اسم "+Copilot"، قائلاً إن "مايكروسوفت" بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء مثل Dell Technologies وQualcomm وIntel وAdvanced Micro Devices ستساعد في بنائها.

وبحسب ناديلا، تستخدم الأجهزة الجديدة شرائح Qualcomm لتوفير عمر أطول للبطارية، وستزوّد بشرائح AMD وIntel.

وقال ناديلا: إننا نقدم فئة جديدة تمامًا من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows، التي تم تصميمها لإطلاق العنان لقوة الذكاء الصناعي الموزع".

وعرضت الشركة ميزة تسمى "Recall"، ستساعد المستخدمين في العثور على الملفات والبيانات الأخرى التي شاهدوها على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، حتى لو كانت علامة تبويب مفتوحة في متصفح الويب، وأظهرت الشركة أيضًا أن مساعدها الصوتي Copilot سيعمل كمدرب افتراضي لمستخدمي لعبة الفيديو "Minecraft".

وقال يوسف مهدي، الذي يرأس التسويق الاستهلاكي لشركة مايكروسوفت: إن الشركة تتوقع شراء 50 مليون جهاز كمبيوتر شخصي يعمل بالذكاء الصناعي خلال العام المقبل.